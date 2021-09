Presidentes de clubes militares convocam filiados para o dia 7 de Setembro

Os presidentes do Clube Militar, Clube Naval e do Clube de Aeronáutica, assinaram nota conjunta em convocação de seus filiados para as manifestações programadas para o dia 7 de setembro, feriado da Independência.

No documento, eles afirmam que o feriado da Independência é uma data a ser efusivamente comemorada por todos os brasileiros que presam a independência e a liberdade.

No entanto, os presidentes fazem uma ponderação acerca dos limites extrapolados pelos Poderes do Estado.

– A independência e a liberdade são perdidas facilmente quando os responsáveis pela condução das instituições colocam os seus interesses partidários ou pessoais acima daqueles do país e quando os poderes do Estado não se cingem a seus limites constitucionais – disseram em nota.

Nota conjunta de presidentes de clubes militares Foto: Reprodução/CNN

Fonte: Pleno News