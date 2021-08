Presídios paraenses retomam visitas familiares

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) autorizou o retorno das visitas familiares nas unidades penais do Pará na terça-feira, 24, em todas as regiões do Pará. A visita continuará até sexta-feira, 27.

As visitas serão disponibilizadas para 10% dos familiares em respeito às razões sanitárias em combate à covid-19. A cada mês haverá acréscimo de 10% de visitas, beneficiando mais familiares a visitar seus parentes em custódia.

Há critérios que devem ser respeitados para que a visitação em ambiente prisional seja possível. Entre eles, estão: o bom comportamento dos custodiados e a ativa presença em projetos de estudos ou trabalho. O regramento é necessário para que haja o controle de cada perfil de apenado que recebe visita familiar, o qual deve estar em condições e designado à reintegração social.

Fonte: Roma News

Foto: Akira Onuma / Ascom Seap