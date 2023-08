Preso em Belém suspeito de propagar ataques ao Presidente da República

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira, 04. um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de propagar, por meio de sua rede social, imagens ameaçadoras de ataques ao Presidente da República. A ação policial busca angariar mais elementos de convicção acerca do cometimento de crimes e evitar a possibilidade de atentado ao Presidente, posto que o suspeito atua profissionalmente como vigilante e possui porte de arma de fogo.

O nome do suspeito ainda não foi divulgado pelas autoridades que estão encarregadas do caso.

SANTARÉM

Na tarde de ontem, quinta-feira, 03, em Santarém/PA, foi preso em flagrante um suspeito de proferir ameaças ao Presidente da República enquanto comprava bebidas em uma loja na data de ontem.

Enquanto realizava a compra, o homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município.

O inquérito foi instaurado após uma das testemunhas realizar uma denúncia logo após o ocorrido.

Ao ser encontrado, o suspeito disse aos policiais que teria participado dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, e que teria invadido o salão verde da Câmara dos Deputados.

Segundo o próprio homem, ele teria participado das manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção situado na cidade de Santarém/PA durante 60 dias ininterruptos e que, inclusive, financiou a manifestação com R$1.000,00 todos os dias.

Durante as diligências, os investigadores encontraram um comprovante de compra e venda de um imóvel na região no valor de 2,5 milhões de reais. Conforme o suspeito, ele seria fazendeiro e também já trabalhou como garimpeiro.

O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado contra pessoa por motivos políticos.

Como o homem preso nesta manhã em Belém, o nome desse suspeito também não foi divulgado pela PF.

