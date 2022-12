Preso em Irituia homem suspeito de provocar desastre que matou casal de policiais

Agentes da Polícia Civil do Pará prenderam na manhã desta quarta-feira, 28, em Irituia, no nordeste do Estado, região Guajarina, o homem suspeito de ter provocado o acidente que causou as mortes de um investigador e de uma escrivã na tarde de segunda-feira passada, 26. Um outro agente e um preso de Justiça saíram feridos e seguem hospitalizados.



O acidente ocorreu na pista do BRT na avenida Augusto Montenegro, bairro do Tapanã.

Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva foram as vítimas fatais do acidente de trânsito. A viatura em que ambos estavam, junto com outros dois passageiros – um custodiado e um agente da Polícia Civil – colidiu com a estação do BRT do Tapanã, localizada na avenida Augusto Montenegro, entre os bairros do Coqueiro, Parque Verde e Tapanã.



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o carro conduzido pelo suspeito fez a conversão irregular na canaleta do BRT, fazendo com a viatura se desgovernar e colidir com a estação de ônibus.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, será apresentado às 14h de hoje na Delegacia Geral.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar