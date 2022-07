Preso em Novo Progresso suspeito de atropelamento e estupro

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu em flagrante delito, na manhã de ontem, domingo, 03, Cláudio Sandeskli, quando se preparava para fugir da cidade de Novo Progresso, no Pará. Ele é acusado de ter perseguido uma jovem de prenome Joelma, que pilotava uma motocicleta, derrubado a vítima do veículo e a ter estuprado em seguida.



A vítima foi encontrada muito lesionada, foi socorrida e levada a um hospital da cidade, onde está internada, agora sem risco de morte, mas muito ferida e traumatizada com o ocorrido.

O crime ocorreu no sábado, 02. Após a polícia tomar conhecimento do caso, começou a diligenciar no sentido de identificar o criminoso e prendê-lo em flagrante.

Para tal, solicitou umagens das câmeras de segurança da área onde o crime ocorreu e a estratégia deu certo.



Cláudio foi capturado pelo sargento Maduro, com ajuda dos soldados Gilberto e Chagas na Rua Santiago, onde também foi apreendido o carro do suspeito, um automóvel Kwid placa PHU-5276, que estava amassado e com a calota quebrada em razão da proposital colisão com a moto da vítima .



O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia de Novo Repartimento, para onde foi uma multidão de pessoas que queriam linchar Cláudio. Policiais de plantão ficaram sitiados com o acusado, que ficou de ser transferido para outra cidade, por medida de segurança.



Imagens: Redes Sociais