Preso foge da cadeia pública em Oriximiná

Um preso fugiu da cadeia pública do município de Oriximiná, no oeste do Pará, na manhã dee domingo (3), no momento da entrega da refeição. O descuido de um policial penal permitiu a fuga do criminoso, que está sendo procurado pela Polícia Militar.

De acordo com informações obtidas pelo Portal OESTADONET, essa teria sido a segunda fuga no serviço do mesmo agente prisional.

Os nomes nem do preso e nem do policial penal foram divulgados. Ainda na manhã de domingo, a Superintendência Regional do Baixo Amazonas designou uma equipe com cerca de 10 policiais da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém para dar apoio na captura do preso.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap), também enviou dois policiais penais para Oriximiná para reforçar o serviço de carceragem no município.

A Seap deve instaurar um procedimento administrativo para apurar a fuga do preso.

Fonte: O Estado Net