Preso no Rio, homem é absolvido em Belém após matar adolescente

O advogado do réu alegou legítima defesa, que foi acatada pelo júri

Sidney Marques França, atualmente com 48 anos, foi absolvido pela morte de Thiago Luiz Teixeira, de 17 anos, por disparo de arma de fogo, após alegar legítima defesa. Jurados do 1º Tribunal do júri de Belém acataram, nesta quarta-feira (12), a tese da defesa e reconheceram que o acusado efetuou disparos para evitar possível ataque por suposta gangue de amigos da vítima.

O homicídio aconteceu há quase 20 anos. O réu estava vivendo com sua família na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para onde se mudou pouco tempo após o crime e onde foi preso e encaminhado para Belém.

Acatada a tese da defesa, após a leitura da sentença, o juiz determinou a expedição do alvará de soltura em favor de Sidney.

O réu alegou que estava vindo de uma festa e, ao passar de bicicleta pela avenida Pedro Álvares Cabral, encontrou o grupo de adolescentes, na altura da travessa Djalma Dutra com a rua Magno de Araújo e a “Ponte do Galo”. Sidney disse que, por temer por sua integridade física, sacou a arma que portava e efetuou o disparo apontando para baixo, na direção aos jovens.

Ele disse, ainda que, em momento anterior, já havia sido agredido por um dos jovens, que o lesionou, e por isso comprou uma arma para se defender de possíveis novos ataques.

A vítima foi atingida por um disparo na região da nuca e morreu no local. O crime aconteceu na madrugada do dia 3 de junho 2001, na altura da avenida Pedro Álvares Cabral com a travessa Magno de Araújo, no bairro do Telégrafo.