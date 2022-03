Preso: Padrasto é acusado de estuprar enteada na cidade de Igarapé-Miri

O indivíduo, João Pantoja Soares, foi preso, na quinta-feira (24), acusado de estuprar sua enteada, na cidade de Igarapé-Miri. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o padrasto da menina.

Segundo a Polícia Civil, na época do crime, a vítima tinha 12 anos. As investigações apontaram para o envolvimento do padrasto da vítima no estupro da garota, na Região do Baixo Tocantins.

João Soares recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição do Poder Judiciário. O crime teria sido praticado na própria casa onde o acusado morava com a família.

Fonte: Jornal Miriense On Line