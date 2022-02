Preso: Pai quase mata filha a pancadas na zona rural de Uruará

O elemento, Olivaldo dos Santos Filho, foi preso, na manhã da segunda-feira (14), no interior de uma fazenda, na zona rural de Uruará, acusado de deixar a filha em cadeiras de roda, depois de espancar a garota, no mês de setembro de 2021.

O indivíduo espancava a criança quase todos os dias. No entanto, ao levar a filha para o Hospital Municipal de Rurópolis (HMR), onde foram constatadas diversas lesões que deixaram a vítima com sequelas para o resto da vida, a esposa de Olivaldo Filho o atacou com uma ferramenta e o suspeito sumiu da cidade.

A mulher registrou um Boletim de Ocorrência e a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele. O sujeito estava desenvolvendo a atividade de trabalhador braçal em Uruará, a 143 quilômetros de Rurópolis. O indivíduo não resistiu à prisão deflagrada pela “Operação Silent”. Ele foi flagrado cometendo um crime ambiental ao derrubar árvores.

Fonte: Portal Debate, com Confirma Notícia