Preso por estupro ataca policial na delegacia e é morto com tiro na cabeça

Um homem de 29 anos, preso em flagrante por estupro de vulnerável, atacou um um policial militar na delegacia e acabou sendo morto a tiros. O caso ocorreu em Fernandópolis, São Paulo, na madrugada deste sábado (8).

Imagens disponibilizadas da unidade policial mostram o momento da confusão. O homem aproveitou que suas mãos estavam livres das algemas para a coleta das digitais e avançou em um policial, tomando a sua pistola.

Os dois entraram em uma luta corporal, com a intervenção de um segundo policial. Quatro disparos foram feitos, sendo que um deles atingiu a cabeça do preso.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O revólver do policial apreendido e, agora, as Polícias Civil e Militar vão apurar as circunstâncias da ocorrência. O delegado Airton Canato, da subseccional de Fernandópolis, está à frente do caso.

Um homem preso, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros após avançar contra um policial militar na Delegacia de Polícia de Fernandópolis (SP). Câmeras de segurança do local registraram as imagens. pic.twitter.com/vh6jun50Of — 98 FM Natal (@98FMNatal) April 9, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo Redes Sociais