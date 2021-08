Preso por tentativa de furto de moto no departamento trânsito de Cametá: veja o vídeo

Um vídeo estava sendo compartilhado nas redes sociais como mais um caso onde autoridades de trânsito e policial deixavam um homem sem seu intrumento de trabalho. Porém, segundo a Polícia Militar (PM) e o Departamentode Trânsito e Transporte de Cametá (DMUTT), este não seria o real contexto do caso.

O homem que aparece no vídeo é o maranhense identificado como Rodrigo Teles Teixeira, de 30 anos, residente da comunidade de Mataquiri, vindo do Estado do Maranhão. Ele teria tentado furtar uma motocicleta do pátio de retenção DMUTT, localizado no Bairro São Benedito, em Cametá.

Segundo um agente de trânsito, o veículo havia sido apreendido por estar estacionado em cima de uma calçada, durante uma operação que tinha o intuito de coibir infrações de motociclistas.

Ainda segundo o agente, o homem teria aproveitado o momento que um carro do DMUTT saiu pelo portão da lateral do pátio para entrar no local e levar a moto, empurrando o veículo. Mas um agente acabou avistando o homem e correu em sua direção, o que o fez abandonar a moto e fugir junto com um comparsa que estaria esperando-o em outra motocicleta.

Agentes do DMUTT, com apoio da PM, fizeram buscas e encontraram o suspeito em um ponto de mototaxistas. Segundo a PM, ao chegar no local a guarnição se deparou com o acusado alterado e resistindo a qualquer abordagem, sendo necessário o uso da força para conter e prendê-lo.

Além disso, o homem que gravou o vídeo, identificado como Leandro Vasconcelos Gomes, de 18 anos, também foi conduzido na condição de testemunha para o Departamento de Polícia da cidade.

Veja o vídeo:

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução Divulgação