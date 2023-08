Presos em Belém dois homens suspeitos de clonar placa de veículo

Dois homens foram presos em flagrante, na noite da última sexta-feira, 11, pela Polícia Civil do Estado do Pará (PC), por meio da equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). “Os policiais civis receberam denúncia anônima de que havia um carro com suspeitas de clonagem sendo comercializado no Conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua. De imediato, equipes da DRFRVA foram até o local e visualizaram o veículo com a placa clonada e, próximo a ele, um homem negociando o automóvel”, explicou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil.

Os agentes abordaram o indivíduo e fizeram a verificação dos sinais identificadores do veículo, quando foram constatadas as adulterações e foi dada voz de prisão ao homem. Com ele foram apreendidos duas chaves do carro e um laudo de vistoria falsificado.

“Para a nossa equipe, o preso contou que veio a Belém vender o carro e que sabia que tratava-se de um veículo adulterado. Ele informou ainda que estava na companhia de outro homem, que ambos vieram de São Luís (MA) e que estavam hospedados em um hotel no bairro São Brás, centro de Belém. Nós fizemos diligências ininterruptas e conseguimos localizar e autuar o outro suspeito em flagrante como coautor da ação criminosa”, informou o delegado Lincoln Vruck, que comandou a ação.

O veículo foi apreendido e os presos encaminhados à DRCO para os procedimentos cabíveis. Eles responderão por adulteração de sinal identificador de veículo, por falsificação de documento particular e já estão à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.

Imagem: Polícia Civil