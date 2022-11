Presos em Belém três suspeitos de cometimento de fraudes no Enem

A Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão ontem, domingo, 13, contra candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Durante a Operação Enem, houve rondas ostensivas por dezenas de escolas por onde o exame foi aplicado, no Estado, para evitar fraudes.



Com base em investigação feita pelo setor de inteligência da PF, foram feitas duas prisões em Icoaraci e uma em Belém, logo após os candidatos terminarem de fazer a prova, no fim da tarde. Os mandados em aberto foram expedidos pelas Justiças do Amapá e Pará, por crimes de roubo qualificado, extorsão qualificada, estelionato e associação criminosa. Os três presos foram encaminhados ao Sistema Prisional do Pará.



Segundo a PF, os acusados estão recolhidos à disposição da Justiça.

Em Belém, quase 200 mil se cadastraram para fazer o Enem.

Imagens: Ascom/SRPF

Por Roberto Barbosa