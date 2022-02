Pressão, alas e Messi livre: PSG mostra melhor versão contra o Real

A desconfiança sobre o Paris Saint-Germain era evidente. Afinal, nem Messi nem o trio de estrelas com Neymar e Mbappé cumpriram com as altas expectativas ao longo da temporada. O Real Madrid seria o grande teste, e aquele em que qualquer falha poderia custar a eliminação no objetivo da temporada, a Liga dos Campeões. Desta vez, o PSG não decepcionou, com uma exibição que não deixa dúvidas sobre a força da equipe comandada por Mauricio Pochettino.

Para elevar o patamar do PSG, no entanto, Pochettino teve de rever alguns conceitos, ou ao menos adaptá-los. Adepto do 4-3-3, o técnico se dobrou a capacidade ofensiva de seus laterais e trouxe variações que renovaram o time, a ponto de se impôr coletivamente sobre o sempre imponente Real Madrid, e sem abrir mão de um trio ofensivo, embora com Neymar no banco.

Não fosse por um pênalti perdido por Messi e grandes defesas de Courtois, o PSG poderia ter decidido a eliminatória nesta terça. Mas o que deu tão certo neste confronto? Vamos a nossa análise

Três defensores e abafa

Quem vê a escalação com Leandro Paredes e Danilo Pereira no meio-campo pode imaginar mais um jogo em um tradicional 4-3-3, com dois volantes dando reforço defensivo a uma linha de quatro formada por Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Nuno Mendes. Na prática, no entanto, o que se viu foi uma defesa quase sempre atuando com três elementos, com Danilo Pereira recuando para compor um trio e liberando os laterais para atuar ofensivamente e ao mesmo tempo. Variações de 3-4-3, 3-5-2 ou até um ousado 3-3-4 nos momentos de maior pressão.

A tática foi eficiente, e pareceu deixar o trio ofensivo muito mais à vontade do que o habitual para cumprir com suas determinações táticas e defensivas. Sim, mesmo o veterano Messi teve papel decisivo na recomposição. Com as linhas altas, o trio formado pelo argentino, Mbappé e Di Maria dava apoio sempre na marcação na saída de bola, e preenchia espaços sem precisar de tanto sacrifício físico, com Paredes, Verratti e os alas dificultando ainda mais o trabalho de troca de passes na intermediária do Real.

Na defesa, Marquinhos e Kimpembe mostraram ter a agilidade para evitar as saídas dos perigosos pontas merengues, sempre com apoio de Danilo e com um elemento para a sobra. Vinícius Júnior e Asensio foram anulados completamente, e Benzema sequer foi visto na maior parte do jogo.

Liberdade para Messi e criação de espaços

Carlo Ancelotti é um técnico de sucesso e, obviamente, seu Real Madrid tentou dar resposta a pressão parisiense. No entanto, o time espanhol se viu acuado e obrigado a se defender com todas as forças, e conseguiu por boa parte do tempo ao menos minimizar os riscos. Neste sentido, os alas e a qualidade técnica de Mbappé e Messi foram a diferença.

O talento e inteligência de Messi, apesar do pênalti perdido, foi fundamental para a superioridade do PSG. Embora escalado inicialmente como um “Falso 9”, por boa parte do jogo o argentino recuou para o meio-campo para armar jogadas, flutuando entre as linhas de acordo com a necessidade do jogo e com os espaços encontrados. Um verdadeiro 10, Messi trouxe aquele toque de imprevisibilidade e criatividade ofensiva.

Messi, no entanto, só poderia exercer seu papel de organizador de jogo com a colaboração da movimentação de Di Maria e Mbappé, sempre buscando a área e situações de um contra um. E a dupla só conseguiu as infiltrações graças a Hakimi e Nuno Mendes. Quando o centro estava congestionado, os alas, trabalhando quase como pontas na maior parte do tempo, apareciam para os cruzamentos. O Real resistiu por longa temporada, embora em grande parte por sorte e pela grande atuação de Courtois.

O talento de Mbappé no fim fez a diferença, após receber bom passe de calcanhar de Neymar, substituto de Di María na reta final. O resultado acabou por ser apertado, mas não podemos esquecer que do outro lado estava o maior campeão europeu. Não é qualquer time que faz o Real parecer pequeno, e Pochettino e seu grupo certamente deixaram o campo orgulhosos do bom trabalho.

