Pressão de movimentos sociais leva a cancelamento de homenagem da Câmara de Vereadores a ex-confederados em Santarém

O vereador Carlos Silva (PSC) desistiu da homenagem que faria a um grupo de ex-confederados em Santarém, no oeste do Pará. A sessão especial, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, seria realizada nesta terça-feira (14), mas depois da repercussão negativa nas redes sociais, o próprio autor da matéria desistiu da homenagem aos descendentes de imigrantes norteamericanos que nasceram em Santarém.

Apesar das entidades sociais que encabeçaram a pressão pelo cancelamento da sessão fazer um paralelismo do movimento de supremacia branca, originário dos estados do Sul dos Estados Unidos, não há registros históricos que aponta para o mesmo comportamento dos imigrantes que vieram para Santarém.

A decisão do vereador se deu em parte pela pressão feita pelas entidades sociais do município, que após tomarem conhecimento da sessão que homenagearia os ‘ex-confederados’.

Representantes dos movimentos sociais em Santarém, liderado pelo Movimento Negro, reagiram e divulgaram um manifesto assinado por 15 entidades dos mais variados segmentos repudiando a realização da sessão. O documento foi enviada à presidência do Poder Legislativo cobrando um posicionamento em relação à homenagem sugerida pelo vereador.

Na nota, os movimentos sociais cita que “Falar em ‘Confederados’ nos dias atuais, significa celebrar as ideias supremacistas, cujo grupo de atuação terrorista é a Ku Klux Klan, que atualmente conta com dezenas de grupos ativos em diversos estados no sul dos Estados Unidos.”

Eles lamentam que em Santarém, uma cidade construída por negros e indígenas, em sua maioria, tenha uma “uma celebração ao terror, ao racismo e à violência covarde perpetrada” pelos Confederados.

Segundos livros de história e artigos de jornais publicados em sites locais, os Confederados surgiram nos Estados Unidos após o então presidente declarar livre todos os escravos do país, esse grupo que emprega de ativistas supremacistas brancos não aceitaram a decisão e organizaram-se em mais de 11 estados americanos para defender seus ideais anti-negro, e mesmo tendo sofrido uma derrota na Guerra de Secessão Americana, ou Guerra Civil, nos anos de 1861 e 1865, o grupo não parou. Começou então um processo de emigração para diferente lugares, um grupo que pretendia ir para o México, que é o país da América Latina mais próximo dos EUA, decidiram vir para o Brasil, não somente por causa da hospitalidade e o processo de ocupação da Amazônia, vieram para o Brasil porque ainda vigorava o sistema escravista, esse é o motivo mais forte da vinda de diversas famílias para cá.

Os líderes dos movimentos sociais cobraram um posicionamento do Poder Legislativo em resposta a afronta à democracia ao referendar e homenagear supremacistas .

O vereador disse, ao justificar o cancelamento da sessão, que a decisão foi para preservar os homenageados e que também foi muito atacado nas redes sociais após seu apoio ao presidente Bolsonaro.

Fonte: O Estado Net