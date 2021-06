Pressionado, Clube do Remo recebe o Vitória, no Baenão, pela quarta rodada da Série B

O Remo recebe o Vitória na tarde desta quarta-feira (16), no Baenão, pela quarta rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com. A disputa entre Leões é marcado pela busca da reabilitação na Série B. O Vitória está na 14ª posição da Série B, com dois pontos. O Remo aparece na 12ª colocação, com quatro pontos. Quem vencer hoje sobe na tabela e fica mais tranquilo na competição.

O Leão Paraense volta a jogar em Belém após sofrer duas derrotas seguidas fora de casa, uma para o Atlético-MG, no segundo jogo da Copa do Brasil, e outra para o Botafogo-RJ, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Remo

Para o jogo desta tarde, o técnico Paulo Bonamigo teve tempo apenas para recuperar os atletas. Ele vai contar com a força de vontade do elenco. Além disso, terá quatro desfalques para o jogo importante contra o Vitória.

O lateral esquerdo Marlon está com um desconforto muscular na coxa esquerda. Igor Fernandes assume a posição. O lateral direito Wellington Silva voltou para o DM ao sentir a lesão no bíceps femoral esquerdo, mas, ele não tem atuado. Então, não será um desfalque tão grave assim, pois Thiago Ennes vem cumprindo bem a função.

O zagueiro Suéliton, com pubalgia, e o atacante Lucas Tocantins, com lesão grau I no adutor da coxa esquerda, também não jogam na tarde desta quarta-feira. Mas podem aparecer nos próximos jogos, pois estão em transição.

Vitória

O Vitória vive situações distintas em duas competições brasileiras. Na Copa do Brasil, o Leão Baiano eliminou o Internacional e está nas oitavas. Naa Série B, ainda não venceu. Em três partidas disputadas, foram dois empates e uma derrota. O suficiente para fazer o técnico Ramon Menezes vir pressionado para Belém.

No jogo contra o Remo, o Vitória terá o apenas um desfalque. O lateral direito Raul Prata, que se queixou de dores na panturrilha, não veio para Belém. Gabriel Inocêncio, que está regularizado, deve estrear pelo time baiano.

Ficha técnica

Remo x Vitória

Série B – 4ª rodada

Local: Estádio do Baenão – Belém (PA)

Hora: 16 horas

Árbitro : Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CD/RJ)

Árbitro Assistente 1: Carlos Henrique Cardoso de Souza (AB/RJ)

Árbitro Assistente 2: Thiago Gomes Magalhães (CD/RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Remo: Vinício; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen, Igor Fernandes; Lucas Siqueira, Anderson Uchôa, Felipe Gedoz; Dioguinho, Jefferson, Renan Gorne

Técnico: Paulo Bonamigo

Vitória: Lucas Arcanjo; Gabriel, Marcelo, Wallace, Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles, Eduardo; Guilherme Santos, Samuel e Ygor Catatau

Técnico: Ramon Menezes

Fonte: O Liberal

Texto: Andreia Espírito Santo/ O Liberal

Foto: Samara Miranda/ Remo