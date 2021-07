Pressionado, Pacheco prorroga CPI da Covid por mais 90 dias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. A comissão poderá funcionar por mais 90 dias, contados a partir de 7 de agosto.

O requerimento foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e continha 34 assinaturas – mais do que as 27 necessárias para que fosse acatado.

– Sendo a sessão de hoje a última do Senado Federal antes do recesso parlamentar, impõe-me, valendo-me do Regimento Interno e dos diretos da minoria, que recebi o requerimento do vice-presidente [da CPI] Randolfe Rodrigues e outros senadores solicitando a prorrogação do prazo da CPI por 90 dias. Será publicado para que produza os devidos efeitos – disse Pacheco.

Inicialmente, Pacheco se mostrou resistente à ideia de prorrogar os trabalhos da CPI. O presidente do Senado tinha a intenção de analisar a prorrogação o tema somente depois dos 90 dias de duração da comissão. Com isso, os senadores Alessandro Vieira (Rede-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir que a CPI continuasse.

Neste período, a cúpula da CPI também pressionou Pacheco a prorrogar os trabalhos, sendo atendida pela presidente do Senado nesta quarta-feira.

Fonte: *Com informações da AE