Pressionado, Remo encara o Brusque, no Baenão, para sair da seca na Série B

Pressionado pela torcida por causa da má fase na Série B, – sete jogos sem vitória -, o Remo tenta a reabilitação na noite desta quarta-feira (14), às 21h30, no Baenão. O jogo válido pela 11ª rodada será contra o Brusque, outro time que, igual ao Leão, vem da Série C. Mas os dois estão, ainda, distantes na tabela do Brasileirão. O Brusque ocupa a primeira parte, sendo o 10ª colocado com 13 pontos. O Remo é o lanterna, está na 20ª posição, com sete pontos, e um jogo a menos.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição, que busca a primeira vitória no comando azulino, vai ter o desfalque do zagueiro Romércio, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova e está suspenso. Rafael Jansen e Suéliton disputam a vaga.

Outros desfalques são o lateral esquerdo Marlon e os atacantes Jefferson e Rafinha.

Em compensação, tem o retorno do atacante Lucas Tocantins, opção para o segundo tempo, que retorna de lesão. Outros jogadores que foram relacionados são o meia Marcos Jr e o atacante Victor Andrade, ambos podem estrear. No entanto, o primeiro seria opção para a etapa final e o outro disputa vaga com Renan Gorne.

Assim, o time pode ser escalado com Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Rafael Jansen (Suéliton), Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho, Renan Gorne (Victor Andrade).

Brusque

O Brusque precisa de um bom resultado fora de casa para compensar a derrota para o CSA por 3 a 2 na última rodada, no Augusto Bauer. O técnico Jerson Testoni terá sete desfalques. O lateral direito Edilson está com pubalgia, o meia John Cley com uma lesão no quadril, o volante Juliano com uma lesão no púbis e o zagueiro Sandro testou positivo para a covid-19. O goleiro Ruan Carneiro segue fora aprimorando a parte física após recuperação da covid-19, igual o lateral direito Vivico e o lateral esquerdo Alex Ruan, que estão em transição.

Com isso, o Bruscão deve ser formado por Jefferson Paulino; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Filipe Souto e Diego Mathias; Thiago Alagoano, Edu Junior e Gabriel Talliari.

Ficha técnica

Remo x Brusque

11ª rodada da Série B

Local: Baenão – Belém (PA)

Hora: 21h30

Árbitro : Diego Pombo Lopez (AB/BA)

Árbitro Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (AB/BA)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (AB/BA)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Rafael Jansen (Suéliton), Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho, Renan Gorne (Victor Andrade)

Técnico: Felipe Conceição

Brusque: Jefferson Paulino; Toty, Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Filipe Souto e Diego Mathias; Thiago Alagoano, Edu Junior e Gabriel Talliari

Técnico: Jerson Testoni

Fonte: O Liberal