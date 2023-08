Preta Gil dá entrada em hospital para retirar tumor no intestino

A cantora Preta Gil informou neste domingo (13), por meio de suas redes sociais, que deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. De acordo com a artista, o procedimento será feito apenas na próxima quarta-feira (16), mas nesta segunda e terça (15) serão realizados exames pré-operatórios.

Em entrevista concedida na última semana à revista Quem, Preta disse que o processo de recuperação após a cirurgia deve se estender pelos próximos meses. No dia 8 de agosto, a cantora celebrou seu aniversário em uma festa com diversos amigos e disse que a decisão de celebrar o momento faz parte da preparação para o tratamento que enfrentará.

– Semana que vem faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho. Por isso quis ver meus amigos hoje e celebrar. É uma carga extra de energia para eu aguentar esses quatro, cinco meses de tratamento – declarou.

A artista tornou público o diagnóstico da doença em janeiro deste ano, quando divulgou que estava com um adenocarcinoma (câncer) na porção final do intestino. Desde então, Preta começou a realizar tratamento, inicialmente com quimioterapia e depois com radioterapia.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews/Marcelo Sá Barretto