Preta Gil e Simony têm encontro emocionante em hospital

Preta Gil mostrou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (29) a visita que recebeu da cantora Simony no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No vídeo, a ex-integrante da Turma do Balão Mágico se emocionou ao abraçar Preta. As duas enfrentaram o diagnóstico de câncer de intestino.

– Como esperei por esse encontro, @simonycantora você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!! – escreveu Preta na legenda.

Simony descobriu o câncer em agosto de 2022 e enfrentou a doença até julho deste ano, quando o tumor entrou em remissão. Preta Gil, por sua vez, foi submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino no dia 16 de agosto.

A artista continua no hospital e afirmou que deve receber alta na próxima semana. A cantora confirmou ainda que irá morar provisoriamente em São Paulo por três meses porque precisa ficar perto dos médicos.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram