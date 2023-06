Preta Gil foi reanimada após septicemia: “Segunda chance”

Nesta terça-feira (6), a cantora Preta Gil revelou ao programa Mais Você, da TV Globo, que precisou ser reanimada por médicos após sofrer um choque séptico.

A filha de Gilberto Gil descobriu em janeiro deste ano um câncer no intestino e iniciou o tratamento. Neste processo, ela teve uma septicemia [infecção generalizada] que quase a matou.

– Eu passei por uma septicemia que eu fui entender a gravidade só depois, quando fui voltando. Os médicos disseram: a gente te reanimou, a gente te trouxe de volta. Eu falei: então Deus me deu uma segunda chance de viver – relatou a artista.

Além de toda a questão da doença e do tratamento, Preta Gil também tem sofrido com o fim do casamento de oito anos com Rodrigo Godoy.

No programa, a cantora disse que já estava insatisfeita com algumas coisas do relacionamento e entendeu que era hora de abrir mão da união para focar em sua saúde.

– Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro, porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele (…) Vai doer? sim, mas foi necessário. Sem brigas, com mágoas sim, foi complicado.

