Preta Gil passa mal e fica fora do último dia de carnaval na Bahia

Nesta terça-feira (13), a cantora Preta Gil se sentiu indisposta e não participou do último dia do carnaval de Salvador (BA). Ela atendeu a uma recomendação médica e decidiu se ausentar. As informações são do G1.

Por meio de uma rede social, a artista falou sobre o que aconteceu e destacou que seu corpo pediu um descanso.

– Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de carnaval, descansando – disse.

Ela contou ainda que ficou triste porque não pôde cantar com Xamã.

– Já já estarei bem, eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã, na varanda do Expresso 2222, e queria estar no último dia do camarote, mas minha prioridade é meu bem-estar, minha saúde – falou.

No 2023, Preta fez tratamentos contra um câncer no intestino. Em janeiro de 2024, ela voltou a cantar em Salvador, durante um show da turnê da família Gil.

Fonte: Pleno News/Foto: Bento / AgNews