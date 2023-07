Preta Gil revela que fará cirurgia decisiva para retirada de tumor

Focada na sua cura completa, Preta Gil contou, nesta quinta-feira (6), que está se preparando para uma cirurgia de retirada do tumor. A revelação ocorreu nas redes sociais enquanto interagia com seus fãs.

De acordo com a artista, o procedimento decisivo na sua luta contra um câncer no intestino irá ocorrer em agosto. Preta Gil não revelou a data exata, mas a expectativa é que ela faça repouso para a realização do procedimento. Durante esse período, a cantora também pode suspender algumas atividades físicas e deve seguir uma alimentação mais regrada.

Antes de falar sobre a previsão de retirada de tumor, a artista comentou sobre sua agenda de junho. Autorizada pelos médicos, Preta Gil participou, ao lado de seu pai Gilberto Gil e membros da família, da turnê Nós A Gente e contou aos seguidores a sua experiência no palco.

– Foi lindo, mas acabou! Foram só sete shows! Agora estou focando na minha operação para retirar o tumor em agosto! – disse.

Enquanto interagia com seus seguidores, a cantora foi questionada sobre como estava se sentindo com o fim do casamento com Rodrigo Godoy.

– Estou bem na medida do possível, mesmo. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual! – contou.

TRATAMENTO

Em janeiro deste ano, Preta Gil revelou diagnóstico positivo para um câncer de intestino e segue, desde então, em tratamento. No fim de maio, a artista publicou que estava otimista com a sua melhora mesmo com os efeitos colaterais da quimioterapia.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais