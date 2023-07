Preta Gil se afastará das redes: “Doente emocionalmente”

Em publicação na madrugada desta quarta-feira (12), a cantora Preta Gil informou aos fãs que se afastará das redes sociais para cuidar de seu bem-estar psicológico. A artista relatou aos seguidores que se sente “doente emocionalmente” e que essa dor está “atrapalhando” sua luta contra o câncer.

– Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci – desabafou Preta nos stories do Instagram.

A artista conta que precisa separar um tempo para “mergulhar” em busca de sua cura interior. Ela vem enfrentando momentos difíceis em decorrência do divórcio com o ex-marido, Rodrigo Godoy, e do tratamento contra um tumor de intestino.

– Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer – assinalou.

Preta ainda lembrou que tem “amigos fiéis” que nunca a abandonaram, uma família que é seu “alicerce” e “fãs lindos” que a “enchem de amor”.

– Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças!! Obrigada pelo carinho e amor, até breve!!! – concluiu.

