Preta Gil se manifesta sobre o fim do casamento: “Pesadelo”

Em carta aberta publicada no Instagram nesta terça-feira (18), a cantora Preta Gil se pronunciou sobre o fim de seu casamento e acerca de comentários maldosos dos quais ela tem sido alvo na internet. A artista, que enfrenta um câncer no intestino e sofreu um choque séptico, afirma que está vivendo um “pesadelo”.

– Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada – iniciou Preta.

Na sequência, ela afirmou que “no meio das fofocas tem muitas mentiras, como, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal…”

– No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia (sic). Eu preciso de paz pra me curar!!! Beijos com amor, Preta – concluiu.

O casamento de Preta com Rodrigo Godoy chegou ao fim após a cantora descobrir que seu marido estava tendo um relacionamento extraconjugal com sua ex-estilista, Ingrid Lima. O casal estava junto há oito anos e vinha vivendo problemas no relacionamento desde 2022, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Fonte: Pleno News/Foto: AG News