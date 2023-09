Pretextato Alvarenga e Almirante Soares Dutra são as escolas campeãs do XIV Festival de bandas e fanfarras de Santarém

As escolas estaduais Pretextato Costa Alvarenga, do município de Prainha, e Almirante Soares Dutra, de Santarém, são as grandes campeãs do XIV Festival de Banda e Fanfarras de Santarém. O evento, realizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação na noite da sexta-feira, 08, na Orla da cidade. Centenas de pessoas compareceram à orla da cidade para ver e aplaudir as performances das 15 escolas que se apresentaram, sendo duas em caráter de apresentação tipo fanfarra simples e 13 concorrendo em duas categorias, Banda de Percussão e Banda Musical. Dois telões foram instalados para o público que não teve acesso às arquibancadas ou ao espaço das apresentações (calçadas) acompanhar o festival, que também foi transmitido ao vivo por meio do canal Movimento Muica, no Youtube.



Ao final da apuração, ocorrida na manhã de ontem, sábado, 09, na Escola de Artes Emir Bemerguy, a escola estadual Pretextato Costa Alvarenga sagrou-se campeã na categoria Banda de Percussão com 321,3 pontos. O segundo lugar ficou com a escola municipal Sansão Bento Lourido, de Vila Curuai Lago Grande, com 317 pontos. Com 316,3 pontos a escola estadual Madre Imaculada ficou com o terceiro lugar (confira a classificação de sua escola no final da matéria).



Já na categoria Banda Musical a escola estadual Almirante Soares Dutra levou o 1º lugar com 388,5 pontos, seguido pela escola estadual Frei Ambrósio, com 388,1 pontos. A escola municipal Maria de Lourdes Almeida, com 384,4 pontos ficou com o terceiro lugar. A escola ainda foi penalizada com a perda de 1 décimo por exceder em dois segundos o tempo de apresentação (12 minutos para cada escola).



A comissão julgadora informou durante a apuração ter recebido apenas um recurso na categoria Percussão contra a escola Sansão Bento Lourido, mas foi indeferido pela comissão pelo fato da escola estar em conformidade com o regulamento.



Na categoria Musical foram quatro os recursos recebidos pela comissão, mas todos foram indeferidos. Não houve nenhuma punição em relação às Bandas. Apenas um ítem foi passível de punição, quanto ao tempo de apresentação da fanfarra da escola municipal Maria de Lourdes Almeida, que extrapolou em dois décimos o tempo regulamentar e, por isso, perdeu 1 ponto na pontuação geral.



“Estamos muito felizes com o retorno do festival de bandas após três anos sem sua realização devido a pandemia. Sem dúvida, a noite de ontem foi de sucesso total, as escolas brilharam na avenida. Muita técnica, harmonia, sincronismo, ritmo e amor foi apresentado pelas escolas. Estão todos de parabéns pelo belíssimo espetáculo”, comemorou a coordenadora geral do evento, Monique Paixão.



A Secretária de Educação Maria José fez um agradecimento especial a todos os envolvidos durante toda a programação da Semana da Pátria que culminou com o Festival de bandas e fanfarras.



Quero agradecer de maneira bem especial todos os colegas de trabalho que envolveram-se direta ou indiretamente na condução da Semana da Pátria, da coordenação ao servidor que mesmo no anonimato contribuiu de forma significativa para a realização desse evento. Sobre o festival eu particularmente tô muito feliz de poder ver a desenvoltura de todos os alunos que participaram, tivemos a integração de algumas secretarias que também se envolveram diretamente como Seminfra, Semurb, SMT, tivemos uma participação do público nunca visto em outros festivais e, melhor que tudo isso, nós tivemos o envolvimento diretamente das escolas que participaram, dos nossos alunos que abrilhantaram essa noite, eles, na verdade, se preparam o ano inteiro pra esse momento e foi realmente um verdadeiro espetáculo”, vibrou a titular da pasta da educação.



O prefeito Nélio Aguiar acompanhou as apresentações ao lado da primeira dama e secretária de Trabalho e Assistência Social Celsa Brito e da secretária de Educação Maria José Maia da Silva.



Os secretários de governo como Emir Aguiar (Semg), Daniel Simões (Seminfra), Vânia Portela (…), e os vereadores Erasmo Maia, Alba Leal, Erlon Rocha também prestigiaram o evento.

O prefeito Nélio Aguiar afirmou que, se tivesse que resumir o evento em uma palavra essa palavra seria ‘sensacional’.



“Uma coisa linda, maravilhosa a qualidade das apresentações, os jurados vão ter dificuldade para escolher a vencedora, a campeã, a gente fica encantado com todo empenho e dedicação pela forma como eles se preparam e como levam a sério o festival. Também destaco a participação dos municípios como Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha que vieram participar. Outra coisa legal é que a musicalidade santarena tá nas escolas da área urbana mas também tá presente nas escolas da zona rural como por exemplo da escola Sansão Bento Lourido, da Vila Curuai que fez também uma belíssima apresentação, enfim, se tivesse que resumir o evento em uma palavra eu diria sensacional”, destacou o gestor.

SOBRE AS CAMPEÃS

A Fanfarra FEPCOST (Fanfarra da Escola Pretextato Costa Alvarenga), campeã na categoria Banda de Percussão, fundada em 2010, é composta por 56 componentes, sendo 40 instrumentistas. 10 bailarinos no Corpo Coreográfico, duas porta estandartes e quatro porta bandeiras.



A apresentação teve como tema “Influências musicais Afro brasileiras” e subtema ‘É som de preto, mano’. A banda fez uma homenagem a todos os pretos que sofreram opressão, castigo e agressão na escravidão.



A Banda tem como regente Adriano dos Santos, coordenador coreográfico Ranglesson Azevedo e coordenador marcial Thiago Menezes.



Professora Helena Cerqueira, diretora da escola Pretextato Costa Alvarenga, se disse honrada em participar do evento pela primeira vez.



“Foi muito importante não só para nossa escola como também para o município, já que viemos representando Prainha, então a nossa banda se sente honrada em participar de um evento dessa categoria, foi muito especial porque nunca tínhamos participado de um evento desse fora do município num momento especial como esse, agradecemos o apoio da Semed Santarém que foi essencial pra nós nos dando muita força”.



O tema “O Pop e o Rock nunca saem de moda” levou a escola estadual Almirante Soares Dutra ao título de campeã na categoria Fanfarra Musical.



Sob regência de Lua Andrade e direção artística de Júlio Heleno a banda, formada por 95 componentes, executou adaptações musicais feitas por Pablo Miranda e Elisandra Santos, com coreografias de Igor Cardoso e Wadson Fidelis.



O trabalho com a banda iniciou no final da década de 1970 com o instrutor Gesival de Melo Vieira, ex-aluno da escola e facilitador musical.



O coordenador da banda Júlio Heleno, considera o festival extremamente difícil e afirmou ainda que não seria problema perder o título para qualquer outra escola, já que o nível estava alto.

Imagens: Agência Santarém