Preto no branco

Helder Barbalho, por ocasião do apagão, no feriado da Adesão do Pará, terça-feira, 15 de agosto, que atingiu quase todo o Brasil, disse em som alto e claro que a energia no Estado é de péssima qualidade e com valor injusto para o consumidor paraense. Detalhe: o Pará tem duas hidrelétricas, Belo Monte e Tucuruí, fornece energia para todo o Brasil e, no entanto, o paraense paga uma das energias mais caras do Brasil. Injusto, indecente, antiético, imoral, no mínimo!