Pretrobras anuncia redução em 4% no preço da gasolina na refinaria

A Petrobras anunciou na tarde desta quinta-feira, 28, nova redução, de 3,88% no preço da Gasolina na Refinaria. Esta nova redução é a segunda neste mês de Julho e a segunda este ano no preço do produto. Ainda de acordo com a estatal, esta redução entra em vigor no Pará e em todo o Brasil a partir de amanhã, sexta-feira, 29.

Segundo as análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, esta redução de 3,88% anunciada pela Petrobras no preço da Gasolina na Refinaria, foi a quinta alteração oficial promovida pela empresa no preço do produto, ocorrida em 2022. A primeira alteração no preço da Gasolina na Refinaria foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 4,85%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 18,8%; a terceira foi anunciada no dia 17/06/2022, com aumento de 5,18%; a quarta foi anunciada no dia 19/07/2022, com queda de 4,93%, e quinta no dia de hoje, com a redução (a segunda este ano) de 3,88%.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP, mostra que, em média o preço do litro da Gasolina foi comercializado em postos de combustíveis do Estado do Pará, na semana passada (17 a 23/07/2022), ao custo de R$ 5,96, com o menor preço a R$ 5,39 e o maior a R$ 7,75.

Com este novo recuo, a expectativa é de que esta nova redução de quase 4,00% no preço da Gasolina na Refinaria chegue de fato ao consumidor final.

Somente neste mês de Julho, as duas quedas autorizadas pela Petrobras na Refinaria no preço da Gasolina acumulam um recuo de cerca 9,00%.

Imagem: Divulgação