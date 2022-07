Prevenção a Acidentes Domésticos é tema de palestra à idosos em Santarém

Em Santarém, as estatísticas com acidentes domésticos envolvendo idosos são muito altas. É o que afirmou o Cabo Maurivan Alves Marinho do 4º Grupo de Bombeiros Militar (GBM) que ministrou ontem, quinta-feira, 21, na comunidade de São Brás, uma palestra sobre ‘Prevenção a Acidentes Domésticos’ para idosos do Cidadania Ativa: Idosos Protagonistas em Ação, projeto itinerante da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) que leva ações até idosos que não podem ir ou tem dificuldade de acesso aos centros de atendimento.

A coordenadora do Projeto, Carise Pedroso, afirmou que a palestra foi produtiva na orientação de 50 idosos. “Foi um sucesso de participantes. Cinquenta idosos estiveram hoje, nesta atividade que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros ministrando a palestra teórica e prática. Três grupos de idosos da Nova República, Mararu e São Brás participaram.”

O palestrante, Cabo Maurivan Alves Marinho do 4º GBM, reiterou sobre o expressivo números de acidentes domésticos com essa faixa etária. “Eu demonstrei algumas condutas que eles devem adotar para modificar e atender suas necessidades com segurança. As nossas estatísticas com acidentes domésticos são muita altas e com a pandemia ela só aumentou. Antes, 13% dos idosos eram acometidos por quedas uma vez ao ano, após a pandemia esse número aumentou para 30%, um aumento muito expressivo. Então eu abordei com eles todos os cuidados para evitar que essas situações ocorram.”

A idosa Edilurdes Nascimento Lima, moradora da comunidade de São Brás, aprendeu todas as dicas e orientações para prevenir acidentes. “Eu já tinha um pouco de entendimento, mas agora com a palestra compreendi muito mais. Já sofri um acidente dentro de casa e também já socorri muita gente, então este foi o momento de aprender e gravar tudo na minha mente para não esquecer para evitar que novos acidentes ocorram, e se caso aconteça, eu saber o que fazer.”

A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social Sandra Santana esclareceu sobre o Cidadania Ativa e as ações que ele executa.

“A Prefeitura de Santarém tem um projeto inovador, que é o projeto itinerante Cidadania Ativa, administrado pela Semtras. Ele atua no sentido de cuidar dos idosos que não têm como se deslocar até os nossos serviços. Com certeza foi um momento de aprendizado para eles. Cada vez mais avaliamos a necessidade de cuidar de quem um dia cuidou de nós e devemos ainda ampliar cada vez mais seus conhecimentos. Essa palestra foi importantíssima para a prevenção a acidentes domésticos”, avaliou a secretária.

CIDADANIA ATIVA

O Projeto Cidadania Ativa: Idosos Protagonistas em Ação visa resgatar e valorizar o papel social do idoso, seus saberes, experiências e vivências, através de ações que os mantenham ativos como cidadãos. Atende idosos, e indiretamente seus familiares, através de visitas domiciliares e grupos de atividades coletivas nas áreas da Nova República, Santarenzinho, Aldeia, Mararu, São Braz e indígenas da etnia Warao.

Imagens: Ascom/PMS