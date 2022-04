Prevenção ainda é a melhor forma de combate à hipertensão, alerta HC sobre cuidados

Doença é considerada assintomática e pede mudanças, como controle do peso, maior ingestão de líquidos e alimentação balanceada com redução no consumo de sal

Criado há 10 anos pelo Ministério da Saúde, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, lembrado nesta terça-feira (26), marca a necessidade de sensibilizar a sociedade sobre a doença uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes no Brasil e no mundo.

Popularmente conhecida como “pressão alta”, é fator de risco além do coração, impactando também nos rins, visão e vasos cerebrais. De acordo com coletados pelo Ministério da Saúde em 2021, casos de pressão alta tiveram um aumento de 14,2%. A principal causa deste aumento é o descuido, por ser uma doença praticamente assintomática no seu início.

Médica cardiologista na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), Aldine Torres de Miranda ressalta que, mesmo com poucos sintomas nos primeiros anos, é possível identificar a doença de forma e evitar complicações cardiovasculares no futuro, principalmente nos casos em que o paciente tem histórico familiar de hipertensão.

“O aparecimento destas doenças está relacionado com o tempo e com o nível dela. Então, se for identificada precocemente, conseguimos evitar essas complicações. Se o paciente tiver parente de primeiro grau, pai, mãe e irmão, ele deve ter sua pressão arterial verificada, antes que venham as complicações relacionadas com ela”, afirma Aldine.

A hipertensão é caracterizada pelo aumento e manutenção dos níveis de pressão arterial acima de 140/90 mmHg (milímetros de mercúrio). No entanto, é considerada uma doença assintomática. Por isso “deve ser mais valorizada e a população conscientizada para que, mesmo sem sintomas, o serviço de saúde seja procurado regularmente para medir a pressão arterial e identificar a doença. Combater a hipertensão é prevenir”, complementa a especialista.

Quando diagnosticada, a hipertensão requer um tratamento que passa pelo controle dos números, o que pode ser feito com medicamentos recomendados por especialistas e mudanças no estilo de vida como: controle do peso, maior ingestão de líquidos e alimentação balanceada com redução no consumo de sal, principalmente aquele contido nos temperos artificiais, refrigerantes, enlatados e embutidos e a prática de atividades físicas.

Por Marcelo Leite (HC)