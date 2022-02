Prevenção e fiscalização reforçadas garantem fim de semana tranquilo nas rodovias paraenses

A intensificação das ações ostensivas e preventivas realizadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, em conjunto com Departamento de Trânsito Estadual (Detran) e outros órgãos de fiscalização estaduais e municipais, garantiram um final de semana tranquilo nas rodovias paraenses.

Desde o início da operação Carnaval, deflagrada na última sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a unidade que integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE) não registrou ocorrência de acidente grave nas rodovias paraenses onde há reforço policial. A intensificação das operações integradas continuam até o próximo dia 03 de março, término oficial do Carnaval 2022.

Ao todo, 40 militares do BPRv distribuídos em oito viaturas e 16 motocicletas reforçaram a fiscalização dos Postos de Controle Rodoviário (PCRvs) sediados nos municípios de Castanhal, Curuçá, Salinópolis e Santo Antônio do Tauá, além das localidades de Mosqueiro (Belém) e Marudá (Marapanim).

Somente para o PCRv situado às margens da rodovia PA-124 – e que, além de Salinópolis, é responsável pela fiscalização das rodovias estaduais localizadas em Capanema, Primavera, Santa Luzia do Pará, Nova Timboteua, São João do Pirabas e Peixe-Boi -, a PMPA disponibilizou mais cinco viaturas, seis motos e um caminhão guincho para atender às demandas da unidade durante o feriado prolongado de Carnaval.

Desde as primeiras horas do dia, equipes em motocicletas dão início às ações ostensivas em Salinas e áreas próximas e no restante do dia, o BPRv realiza ações de fiscalização e educação no trânsito de forma integrada com o Detran visando coibir ilícitos de alcoolemia e transporte de armas e drogas”, frisou o tenente J. Nascimento.

De acordo com o oficial, além de atuarem na rodovia PA-324, que dá acesso à região metropolitana de Belém, equipes do reforço policial intensificam as ações preventivas na PA-124 (entrada de Salinas) e rodovia PA-444, que dá acesso à praia do Atalaia.

Balanço

O balanço apresentado pelo BPRv referente ao último fim de semana demonstra que o emprego estratégico do reforço policial e as ações planejadas pela unidade surtiram resultado. Além de zerar o número de acidente graves, nas estradas onde há reforço no efetivo, o BPRv realizou 390 abordagens a veículos, recuperou 10 motos que apresentavam registro de furto ou roubo e efetuou 12 prisões, sendo três delas por alcoolemia e uma por porte ilegal de arma de fogo.

Texto: Sargento Josuelton Chagas/Ascom PM

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Sargento Josuelton Chagas