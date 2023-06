Previdência Municipal alerta sobre encerramento do prazo de prorrogação do Censo

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) faz um alerta aos servidores e servidoras concursados, aposentados (as) e pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Belém, que ainda não fizeram o Censo Previdenciário. O prazo da prorrogação do recenseamento terminará no próximo dia 30 de junho de 2023.

Os segurados que perderem o prazo poderão ter proventos/remunerações suspensos e apenas voltarão a receber os pagamentos após realização do Censo.

O Censo pode ser feito à distância, por meio do site Agenda Censo, ou pelo aplicativo de celular Meu RPPS. Se preferir, o segurado pode buscar atendimento presencial, para fazer o recenseamento, no auditório “Dr. Germano da Silveira Ramos”, no subsolo do prédio do IPMB, na Avenida Almirante Barroso, 2.070, bairro do Marco. O horário é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Em caso de dúvidas, o fone 0800-800-3400 está disponível para receber ligações ou mensagens via WhatsApp.

“O Censo Previdenciário é a atualização cadastral, funcional e financeira obrigatória para servidores efetivos (concursados); aposentados e pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal, realizada a cada cinco anos, conforme Lei Federal”, explica Edna D’Araújo, presidenta do IPMB.

Atualmente, mais de 79% dos (as) segurados(as) do Regime Próprio de Previdência Social de Belém já atenderam ao chamado do Censo. O percentual corresponde a mais de 16,6 mil recenseados de um público total de quase 21 mil pessoas.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom IPMB