Previdência municipal conquista nova certificação profissional

A Previdência dos Servidores do Município de Belém conta com nova certificação conquistada pela presidenta da instituição, Edna Sodré D’Araújo. A Certificação Profissional é obrigatória para que possa atuar como gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da capital paraense. Emitida por entidade certificadora credenciada pelo Ministério da Previdência, a certificação tem validade até o ano de 2028.

A certificação também foi obtida por servidores do IPMB que integram o Comitê de Investimentos (Cominvest) do Instituto. O processo de certificação é realizado por entidade externa especializada e reconhecida pela Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS.

Requisitos – O objetivo é comprovar que os membros da entidade previdenciária atendem e estão em conformidade com os requisitos técnicos exigidos para exercerem suas funções no Instituto.

“Para nós do IPMB, essa certificação representa uma vitória dos servidores municipais, por meio do IPMB, como resultado do trabalho que estamos realizando, visando qualificar ainda mais o atendimento e melhorar os serviços prestados aos segurados da Previdência municipal”, destaca Edna D’Araújo.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPBM