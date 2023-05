Previdência Municipal implanta Portal de Perícia Médica

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) implantou novas ferramentas tecnológicas, para modernizar os serviços prestados pela autarquia municipal aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Entre elas, está o Portal da Perícia Médica, sistema informatizado que permite a gestão de atendimentos, pela Coordenadoria de Perícia Médica e Social (CPMS) do Instituto, com mais agilidade.

O diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação do IPMB, Dhony Vale, fez a apresentação da nova ferramenta à presidente do Instituto, Edna D’Araújo, nesta segunda-feira, 15. Estiveram presentes na apresentação a chefe da Procuradoria Jurídica do IPMB, Valeria Fidellis; a diretora do Departamento de Previdência, Rosa Claudia Pereira; e a titular da CPMS, Renata Fontelles.

Acompanhamento

Em breve, as solicitações de perícias médicas poderão ser realizadas, pelos segurados da Previdência Municipal, por meio do aplicativo Meu RPPS. O Portal da Perícia Médica possibilita que os médicos peritos e a equipe da Seção de Acompanhamento Psicossocial, que reúne assistentes sociais e psicólogos, possam realizar todo o acompanhamento do segurado durante o tempo de atendimento.

“O que era antes feito de modo manual, agora conta com digitalização dos documentos fornecidos pelos servidores municipais para fins de Perícia Médica, por meio de uma máquina escaneadora. Tudo é posteriormente inserido no sistema eletrônico, acessado via Internet, e arquivado digitalmente”, explica Dhony Vale, diretor do NUTI/IPMB.

Assinatura eletrônica

O Portal também possibilita fazer a emissão de documentos, como laudos, fichas de acompanhamento e atestados psicológicos, de modo digital. Todos os documentos são assinados eletronicamente pelos assistentes sociais, psicólogos e médicos peritos.

O objetivo é a avaliação da capacidade de servidores efetivos municipais para o trabalho e na constatação da incapacidade temporária ou definitiva (aposentadoria) para exercer as atividades profissionais, além de poder indicar readaptação funcional; emitir Licença-Saúde ou Parecer Técnico para reversão e reintegração ao trabalho.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPMB