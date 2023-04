Previsão da Semas é de final de semana da Páscoa com chuvas em todo o Pará

A Páscoa do paraense será de chuva no final de semana, principalmente no sul do estado. É o que prevê o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Para Belém, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas desde a sexta-feira (07) até o domingo (09).

De acordo com o boletim divulgado na última quarta-feira (05) pela Secretaria, as condições atmosféricas irão causar instabilidade, com formação de nuvens com ocorrência de chuvas, principalmente no sul do Pará.

Segundo os meteorologistas da Semas, a ocorrência prevista tem como origem a presença de muito ar quente e úmido na região, além da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) no norte do estado.

“A difluência dos ventos nos altos níveis da atmosfera associada à disponibilidade de umidade (no sul do Pará) e atuação de distúrbios nos ventos de leste favorecendo a atuação de pulsos organizados da ZCIT (faixa norte) estão causando esta condição”, diz Antônio Sousa, meteorologista da Secretaria.

A ZCIT é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Ela possui nuvens que circulam na região equatorial do globo terrestre e é formada a partir da convergência dos ventos alísios, vindos do Nordeste e com origem no Hemisfério Norte, e do sudeste, com origem no Hemisfério Sul.

Na sexta-feira (07) da Paixão, o céu fica parcialmente nublado de manhã e encoberto à tarde, variando para parcialmente nublado à noite. A maior ocorrência de chuvas neste dia será a partir da madrugada sobre as porções central, sudoeste e leste do nordeste, se generalizando à tarde.

No sábado (08) de Aleluia, o sol aparece de manhã, com o tempo ficando parcialmente nublado em seguida. À tarde as chuvas ocorrem de maneira mais significativa no estado. Há previsão para chuvas em grande parte do território paraense, principalmente para a região de Marabá e municípios vizinhos, exceto para a região da Calha Norte. À noite, o tempo será parcialmente nublado com áreas de céu nublado e chuvas sobre a faixa centro-sul.

No domingo (09) de Páscoa, as chuvas já começam de madrugada na porção centro-sul do estado e deve chover até de manhã principalmente na Região Metropolitana de Belém, na região do Marajó e no litoral do nordeste paraense.

À tarde, a chuva continua na maior parte do estado e só diminui de volume na região Norte, se mantendo sobre a faixa central e no sul, assim como sobre o Baixo Amazonas e áreas isoladas da Calha Norte.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará