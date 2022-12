Previsão do tempo para o final de semana do Natal é de chuvas pela tarde e no início da noite na RMB

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou nesta quinta-feira (22) o boletim climatológico para o final de semana de Natal, dias 24 e 25 de dezembro, com base nas informações repassadas pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico – NMH da Secretaria. Na Região Metropolitana de Belém, durante o sábado (24), haverá predominância de tempo com poucas nuvens pela manhã, variando para parcialmente nublado entre a tarde e noite. As chuvas neste dia tendem a ocorrer de maneira mais significativa no final do período da tarde e início da noite.

Já no domingo, a RMB terá predomínio de tempo parcialmente encoberto. São esperadas chuvas leves a moderadas em todos os períodos, com trovoadas no período vespertino. Em Belém, temperaturas com máxima de 31º/29ºC e mínima de 23º/22ºC e umidade relativa do ar variando entre 55 a 98%.

Nordeste do Pará – O nordeste paraense terá o sábado pela manhã com céu claro variando para poucas nuvens. Na tarde, céu parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuvas isoladas e trovoadas. Já para o período noturno estará parcialmente nublado a poucas nuvens, com previsão de chuvas rápidas no início do período.

No dia de Natal, a manhã e tarde terão céu parcialmente nublado variando para nublado, com previsão de chuvas para o final do período da manhã e no decorrer da tarde. Na noite, o céu estará parcialmente nublado com poucas nuvens, com possíveis chuvas no início do período. Em Ourém, temperaturas do ar com máxima 31º/30ºC e mínima de 23ºC e umidade relativa do ar variando entre 60 a 97%.

Sudeste – No dia 24 haverá poucas nuvens com o clima parcialmente nublado pela manhã, com possibilidade de chuvas isoladas no final do período. Já entre a tarde e noite, céu parcialmente nublado com momentos de céu nublado. Previsão de pancadas de chuvas leves a moderadas principalmente sobre a porção centro-sul.

No domingo haverá predomínio de tempo com céu nublado a encoberto. São esperadas chuvas leves a moderadas, possibilidade de eventos mais fortes sobre áreas localizadas. Em Conceição do Araguaia, temperaturas do ar com máxima de 30º/29ºC e mínima de 22ºC e umidade relativa do ar variando entre 60 a 95%.

Sudoeste – Na véspera de Natal haverá manhã e tarde com céu nublado a parcialmente nublado, havendo previsão para chuvas leves a moderadas e trovoadas isoladas em ambos os períodos. Já para o período noturno, o tempo estará parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas.

“Assim como para o sábado, o domingo de Natal terá céu nublado a parcialmente nublado nos períodos da manhã e tarde. Com tendência de chuvas e trovoadas nestes períodos. Enquanto que pela noite, céu parcialmente nublado com áreas de nublado. Sobre estas, também há previsão de pancadas de chuvas. Em Aveiro, temperaturas do ar com máxima de 32º/31oC e 23o/24ºC e umidade relativa do ar variando entre 55 a 95%”, informou Glayson Chagas, meteorologista da Semas.

Baixo Amazonas e Calha Norte – Dia 24 (sábado) terá a manhã com céu claro variando para parcialmente nublado. Já entre a tarde e noite, o céu estará parcialmente nublado variando a poucas nuvens. A previsão aponta para chuvas em forma de pancadas isoladas e rápidas.

Dia 25 (domingo) haverá predominância de poucas nuvens a parcialmente nublado. Probabilidade para chuvas em formas de rápidas pancadas e possíveis trovoadas principalmente na tarde e início da noite. Em Almeirim, temperaturas do ar com máxima de 32º/31ºC e mínima de 23º/24ºC e umidade relativa variando entre 55 a 95%.

Marajó – O boletim meteorológico aponta ainda que no dia dia 24, durante o período matutino, terá condição de céu claro variando a parcialmente nublado com previsão de chuvas no final do período. Já entre os períodos vespertino e noturno, o céu tem momentos de nublado variando para parcialmente nublado. As chuvas tendem a ocorrer durante a tarde no início da noite.

No dia 25 haverá manhã e tarde com predomínio de céu nublado a encoberto. São esperadas chuvas leves a moderadas em ambos os períodos, com trovoadas principalmente durante a tarde. Enquanto que para a noite, céu parcialmente nublado a poucas nuvens. Em Muaná, temperaturas do ar com máxima de 32º/31ºC e mínima de 22ºC e umidade relativa do ar variando entre 55 a 95%.

