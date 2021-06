PRF apreende 10 quilos de droga e prende foragido da Justiça, em Santarém

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em duas ações distintas, realizadas na noite da última terça-feira (22), prenderam dois homens, um por suspeita de tráfico de drogas e outro com mandado de prisão em aberto. As prisões ocorreram durante abordagem em ônibus que fazem viagens interestadual pela BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

O primeiro suspeito foi preso quando seguia viagem em um ônibus com destino a Porto Alegre (RS). Durante a abordagem ao passageiro, os policiais encontraram cerca de pouco de mais de 10 quilos de droga em sua bagagem.

Segundo a PRF, o homem, de 31 anos, ficou bastante nervoso com a presença dos agentes e durante a conversa entrou em contradição várias vezes, fato que motivou a verificação detalhada em suas bolsas e demais bagagens. Após a vistoria, os policiais encontraram 10 tabletes de substância análoga à maconha.

Ele recebeu voz de prisão e junto com o material entorpecente foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ele pode responder por tráfico de drogas.

O segundo homem preso na noite de ontem pela PRF foi Alex da Silva Costa, que estava em um ônibus com destino a Moraes Almeida. Contra ele há um mandado de prisão aberto por crimes de furto, roubo e receptação. A sentença é do dia 20 de abril de 2018.

Alex foi levado para a delegacia de Polícia Civil para que fossem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

Ele estava foragido havia três anos.

