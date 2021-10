PRF apreende 120 quilos de maconha, em Santa Maria do Pará

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 260 mil reais para o crime organizado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (19), cerca de 120 quilos de maconha em Santa Maria do Pará, nordeste do Pará.

De acordo com a PRF, uma equipe fiscalizava no km 353 da BR-010 quando abordou uma caminhonete com placas de Campo Novo de Rondônia (RO), conduzida por um homem de 25 anos. Durante a vistoria no veículo foram encontradas mais de 100 quilos de maconha.

Segundo o condutor, o carro foi carregado com a droga no Mato Grosso e tinha destino a cidade de Castanhal. A quantidade de droga apreendida tem valor estimado de mais de R$ 260 mil.

O condutor e a mercadoria apreendia foram encaminhados para a delegacia de Santa Maria do Pará.

Fonte G1