PRF apreende 14 kg de maconha com passageiro em ônibus na BR-163, em Santarém

Um homem foi preso no início da noite desta quarta-feira (2), durante uma abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a um ônibus que tinha como destino a cidade de São Luiz, no Maranhão. A prisão ocorreu durante uma fiscalização ao veículo na BR 163, à altura do km 99, em Santarém, no oeste do Pará.

Os agentes da PRF identificaram um passageiro de 43 anos, que ficou bastante nervoso ao ser abordado pelos policiais rodoviários e repassou informações desencontradas durante a inspeção de rotina. Quando a PRF revistou as bagagens do homem encontrou o produto entorpecente.

A equipe de PRFs realizou a busca no interior do ônibus e constatou, na bagagem, uma grande quantidade de substâncias análogas à maconha e a skank, em 14 tabletes, totalizando pouco mais de 14 kg de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão em flagrante.

O passageiro, que não teve o nome divulgado pela PRF foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, junto com a droga.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Divulgação/PRF