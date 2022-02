PRF apreende 150 comprimidos de anfetamina e cerca de R$ 40 mil na BR-316

Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, no km 102 da rodovia BR-316, em Santa Maria do Pará, a 100 quilômetros de Belém, 150 comprimidos de anfetamina e cerca de R$ 40.000 em uma caminhonete que foi parada para fiscalização de rotina.



Durante a abordagem, o condutor do veículo apresentou extremo nervosismo, o que levou a equipe a realizar buscas no interior do carro. Foram encontradas, na oportunidade, seis cartelas de anfetamina, além do dinheiro de origem não comprovada pelo motorista.

Diante dos fatos, a droga e o dinheiro foram apreendidos, e junto com o condutor, tudo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará (PA) para a realização dos procedimentos cabíveis.



A anfetamina em sua forma de comprimido é comumente utilizada pelos condutores de veículos de carga devido ao seu efeito colateral que inibe o sono, a fim de sustentar longos períodos sem dormir. A utilização da substância, além de ser proibida, oferece riscos à segurança viária e também à saúde dos motoristas.



A apreensão do medicamento é comum nas rodovias federais em todo o país, em geral, pela Polícia Rodoviária Federal.

Imagem: PRF