PRF apreende 21 kg de cocaína com passageiras de ônibus em Itaituba

Três mulheres foram presas na última quinta-feira (17) pelo crime de tráfico de drogas, em Itaituba, sudoeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21 quilos de pasta base de cocaína com as suspeitas.

De acordo com a PRF, uma ação de fiscalização ocorrida na rodovia BR-230, em Itaituba, fez abordagem a um ônibus de transporte interestadual de passageiros, que tinha Altamira como destino.

Durante a verificação de documentos e revista, os agentes perceberam que três passageiras apresentaram nervosismo e não conseguiram responder os questionamentos feitos de forma coesa. Ela foram orientadas a descer do veículo para que fossem vistoriadas as bagagens de mão. Com elas foram encontrados cerca de 21 quilos da droga.

As suspeitas informaram que saíram do município de Rio Branco, no Acre, tendo como destino final o município de Campina Grande, na Paraíba. Cada uma iria receber R$ 5 mil para realizar o transporte. A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de R$ 2,6 milhões para o crime organizado.

As mulheres e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal