PRF apreende 80 kg de pasta base de cocaína em Castanhal

Na última quarta-feira (12) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 80 kg de pasta base de cocaína, durante fiscalização no km 54 da BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Por volta das 15h, a equipe deu ordem de parada a um veículo modelo Fiat/Estrada, e estranhou as respostas dadas pelo condutor acerca da motivação da viagem, levantando suspeita sobre da presença de ilícitos.

Com o apoio do cão de faro da Guarda Municipal de Castanhal, a droga foi encontrada em tabletes escondidos em um compartimento secreto na carroceria da caminhonete. Um prejuízo estimado em R$ 9.600.000,00 para o crime organizado.

Questionado acerca do ilícito, o condutor afirmou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 pelo transporte da droga. Diante dos fatos, o homem de 25 anos foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará, para a realização das medidas cabíveis, em tese, pelo crime de Tráfico de Drogas.

Fonte: Debate com informações da Agência PRF