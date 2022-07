PRF apreende carro com sinais de adulteração no oeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira (19), um veículo modelo Hilux SW4 com sinais de adulteração no km 995 da BR-163 em Santarém, oeste do Pará. O flagrante foi realizado em uma abordagem realizada durante a manhã.

Segundo a PRF, os agentes fizeram a vistoria em um automóvel que tem um valor de mercado de aproximadamente R$ 300 mil. Durante a verificação dos elementos identificadores do veículo, os policiais verificaram indícios de adulteração e características divergentes do padrão original.

O condutor e o passageiro foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil ilesos, sendo o motorista enquadrado por receptação.

Fonte: Portal Debate, com Roma News