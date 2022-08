PRF apreende cerca de 46 m³ de madeira ilegal no município de Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na segunda-feira (8) que realizou duas apreensões de madeira sendo transportada ilegalmente, durante fiscalização no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará, em menos de uma hora.

A primeira apreensão ocorreu no km 43 da BR-222, por volta das 19h30. Ao ser questionado, o condutor do caminhão que realizava o transporte apresentou à equipe, documentos que possuíam divergências em relação ao produto transportado, tal como a origem do produto. O veículo transportava cerca de 29 m³ de madeira serrada.

A segunda apreensão ocorreu no km 32 da BR-010, por volta das 20h15. Ao ser questionado, o condutor do caminhão afirmou não possuir nenhuma documentação que comprovasse a legalidade da carga. O veículo transportava cerca de 17 m³ de madeira em toras.

Diante dos fatos, os condutores assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e foram liberados. A carga foi apreendida e encaminhada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Dom Eliseu para a realização das medidas cabíveis, em tese, por transporte de madeira sem licença válida.

Fonte: Debate com Agência PRF