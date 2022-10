PRF apreende mais de 2,5 milhões na rodovia Belém-Brasília

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apresentou, ontem, quarta-feira, 12, na Superintendência de Polícia Federal no Pará, uma pessoa que foi detida com R$ 2.508.500,00 (dois milhões, quinhentos e oito mil e quinhentos reais) em dinheiro vivo, o que é irregular e considerado crime contra o sistema financeiro do Brasil. A prisão e apreensão se realizaram durante abordagem de rotina da PRF na Rodovia BR-010, a Belém-Brasília, à altura da cidade de Ulianópolis/PA, no sudeste do Pará.



Segundo a Polícia Federal, o caso tem indício de crime de lavagem de dinheiro. As primeiras medidas de polícia judiciária foram adotadas no tratamento inicial da ocorrência, com vistas ao esclarecimento da hipótese criminal, tais como depoimentos, apreensão de aparelhos telefônicos e apreensão do dinheiro transportado. A Polícia Federal não divulgou nomes de envolvidos no susposto crime.

Por: Roberto Barbosa

Imagens: Ascom/SRPF