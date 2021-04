PRF apreende moto roubada e prende condutor em flagrante por receptação e adulteração, em Trairão

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação, na tarde desta quinta-feira (22), na rodovia BR-316, na altura do município de Trairão, oeste paraense. A motocicleta em que ele estava, objeto do crime, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A identidade do acusado não foi divulgada.

O flagrante aconteceu por volta das 17h, no quilômetro 635 da rodovia federal, quando uma equipe de policiais rodoviários federais abordou uma motocicleta Honda Bros preta, durante fiscalização de rotina na estrada.

Os agentes fizeram uma inspeção minuciosa no veículo, e constataram que havia adulterações nos elementos identificadores. Após consultas no sistema da PRF, foi possível identificar a ocorrência de roubo da motocicleta, registrada no dia 17 de novembro de 2020, no município de Itaituba.

O condutor do veículo foi detido e deve responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. Ele e a motocicleta roubada foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Trairão, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações da PRF)

Foto: Ascom/ PRF