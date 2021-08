PRF apreende R$ 1 milhão em produtos eletrônicos no interior do Pará

Carga estava em um caminhão abordado pelos agentes em Dom Eliseu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite do último domingo, um caminhão que realizava o transporte de produtos eletrônicos, no quilômetro 19 da BR-010, no município de Dom Eliseu.



Durante os procedimentos de fiscalização, os agentes solicitaram ao condutor que apresentasse a documentação relacionada à carga. Após análise da documentação e consultas, foi possível constatar diversas irregularidades, segundos os agentes federais.



Ao todo, foram apreendidos 93 smartphones, 5 notebooks, 9 relógios inteligentes, 20 fones de ouvido sem fio, 1.362 display de celulares, 792 baterias, 56 carregadores, 15 carcaças de aparelhos celulares, 18 copos térmicos inteligentes e 40 tubos de cola.



O caminhão, juntamente com a carga apreendida, foram encaminhados para a Receita Federal para que fossem tomadas as medidas cabíveis.