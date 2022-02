PRF apreende seis espécies de madeira ilegal, em Dom Eliseu, no Pará￼

A Polícia Rodoviária Federal (PA) apreendeu mais de 20m³, de seis espécies nativas de madeira, que estava sendo transportada ilegalmente no km 25 da BR-222, em Dom Eliseu, no nordeste do Pará. As espécies estavam sendo transportadas em toras por um caminhão de carga.

Durante a abordagem, foram solicitadas ao condutor os documentos fiscais e ambientais, necessários para o transporte desse tipo de carga. Ao analisar documentação e carga, a equipe constatou que apenas o transporte de 18,67m³ de madeira da espécie Faveira estava autorizado.

A carga era composta por espécies do tipo Jatobá, Embirão, Paricá, Barrote, Limoeiro e Faveira Vermelha, totalizando mais de 20m³.

A madeira e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente de Dom Eliseu para que sejam tomadas as medidas cabíveis. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Fonte: G1/ Pará