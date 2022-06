PRF cumpriu 18 mandados de prisão na Br-163, de janeiro a junho deste ano

A Polícia Rodoviária Federal, fez um levantamento das principais ocorrências registradas na Br-163, no período de janeiro a junho deste ano. As ações das equipes da PRF resultaram no cumprimento de 16 mandados de prisão.

De acordo com a PRF, 98 pessoas foram detidas dentre as 43.928 consultadas durante as fiscalizações e foram flagrados 206 motoristas com sintomas de embriaguez. Foram realizados 7.643 testes de bafômetro.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um total de 39 veículos adulterados. Nesse período, a PRF abordou 38.121 veículos na estrada federal. Os policiais apreenderam ainda 132 metros cúbicos de madeira ilegal.

No combate ao contrabando e descaminho de cigarros a polícia fez a apreensão de 29.000 maços contrabandeados pela BR-163.

Em relação ao contrabando e descaminho de bebidas, foram um total de 492 litros apreendidos.

Drogas

O município de Santarém, no oeste do Pará, teve, entre 1º de janeiro e 15 de junho de 2022, um total de 20,500 kg de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163). A maioria das apreensões ocorreu durante fiscalização de rotina em pontos específicos da estrada federal no município. A mais recente resultou na prisão de David Sousa Barbosa, 27 anos, natural de Tocantins. Ele era passageiro em um ônibus que partia de Santarém com destino à cidade de Marabá, no sudoeste do Pará. Com ele, os policiais apreenderam 6,05KG de substância análoga a maconha (Skank), escondida em uma mochila. O suspeito tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Casos como estes têm sido flagrados com frequência pela PRF em ações na rodovia federal. Para tentar burlar a fiscalização, os chamados ‘mulas’, que são pessoas contratadas por traficantes para transportar drogas, seguem viagem pela BR-163 em ônibus que fazem viagem interestadual.

E por esse motivo, a PRF tem apertado o cerco nessas abordagens. Foi durante uma dessas abordagens, em fevereiro deste ano, por exemplo, que a PRF apreendeu 14 tabletes de drogas do tipo maconha e skunk. Um homem de 43 anos, seguia viagem em um ônibus de viagem que seguia para São Luís (MA). Durante a inspeção aos passageiros, o suspeito ficou nervoso e quando foi abordado, os policiais desconfiaram e encontraram 14kg de entorpecentes com ele.

No mês seguinte, em março, também em um ônibus com destino ao Maranhão, foram apreendidas mais de 100 g de crack de posse de um casal, que desembarcaria no município de Rurópolis.

De acordo com dados obtidos pelo Portal OESTADONET, nesse período foram apreendidos exatos 20,500 kg entre maconha skank e crack.

Fonte: O Estado Net

Levantamento feito a pedido do Portal OESTADONET