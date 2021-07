PRF divulga balanço parcial da ‘Operação Férias Escolares 2021’

A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta sexta-feira (30) um balanço da ‘Operação Férias Escolares 2021’. De acordo com a PRF, do dia 1º ao dia 30 de julho foram registrados 82 acidentes, sendo 57 deles com feridos e 13 com vítimas fatais.

Ainda segundo a PRF, foram registradas 18 autuações por alcoolemia, 444 entre passageiros e condutores foram atuados sem o uso do capacete, 26 pelo não uso do cinto de segurança, 42 condutores autuados pelo uso de celular e 627 autuadas por ultrapassagem em faixa contínua.

Em relação as ocorrências policiais, foram apreendidas 15 armas, 11.813 munições, 556 veículos foram recuperados, além da apreensão de 253,92 m³ de madeira, 15 crimes ambientais foram registrados, e no total 9 pessoas foram presas e 127 pessoas detidas.

A PRF informou que nesse balanço foram apreendidas quase uma tonelada de drogas, 138 quilos e crack e 47 unidades de ecstasy.

PRF atua com cerca de 300 policiais em escala de revezamento, com a utilização de radares, etilômetros (bafômetro), motocicletas e viaturas em ronda. Em caso de emergências, o cidadão deve ligue 191 ou comparecer a uma das unidades operacionais do órgão.

Fonte: G1 Pa — Belém

Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal